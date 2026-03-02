TCL presenta en el MWC sus nuevos dispositivos con IA integrada que mejoran la salud visual

Barcelona, 2 de marzo de 2026. La compañía de tecnología TCL ha presentado sus últimas novedades en el MWC 2026. La marca ha lanzado el nuevo smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro, el único dispositivo en todo el mundo que cuenta con hasta 7 tecnologías que protegen la salud visual de las personas. Este dispositivo, habilitado con funciones impulsadas por IA, cuenta con una herramienta propia que permite cambiar de forma fluida entre distintos modos de pantalla para garantizar una visualización óptima en cada momento. TCL ha aprovechado este encuentro para mostrar también su nueva gama de tablets. La Note A1 NXTPAPER se ha presentado como el primer e-note de la compañía que ofrece una experiencia visual similar al papel que protege la salud visual de los usuarios. Dirigida a profesionales, estudiantes y creadores de contenido, esta tablet integra herramientas basadas en IA que potencian la toma de notas y la organización de contenidos. Asimismo, la tecnología NXTPAPER dará próximamente un paso decisivo al integrarse por primera vez con tecnología AMOLED, combinando viveza cromática, alto contraste y eficiencia energética con su reconocido confort visual. El resultado será una pantalla premium, vibrante y especialmente cómoda para un uso prolongado.