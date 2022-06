El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha recalcado que "aquí no hay una guerra de la Federación con LaLiga" al tiempo que ha dejado claro que "aquí solo hay víctimas" y ha acusado a Rubiales de "salir corriendo" y no dar la cara: "A mi ningún club me ha denunciado por coacciones y amenazas", ha dicho.