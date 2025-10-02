Tellado reprocha al Gobierno que no haya "consultado" al PP sobre la protección a la flotilla

El Partido Popular ha reprochado al Gobierno de España que no le haya informado, "consultado, ni escuchado" sobre la protección a través del buque de la Armada 'Furor' a la Global Sumud Flotilla, que forman varias embarcaciones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, trece de las cuales esta noche han sido interceptada por el ejército israelí. "Nosotros no tenemos ninguna información directa del Gobierno, absolutamente ninguna y, por lo tanto, no hemos sido consultados ni escuchados, ni conocemos la información de forma directa, ni para poner esa protección ni para quitarla, si es que se ha quitado", ha afirmado este jueves en Santander el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado