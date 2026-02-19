Tenso pleno en la Asamblea de Madrid tras la crisis del Gobierno de Ayuso

Madrid, 19 de febrero de 2026. Tras la crisis de Gobierno producida en la Comunidad de Madrid, tras la destitución del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana, y dos directores generales, así como las dimisiones de tres diputados del PP y uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad, Antonio Castillo Algarra, este jueves ha tenido lugar un tenso pleno en la Asamblea de Madrid. Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido ser "coherente" a la izquierda tras criticar "el cambio en la Consejería", la oposicion ha lanzado un cruce de palabras enmarcado en el cese de Viciana, asegurando que "esconde algo" más, como una posible corrupción relacionada con la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades. (Fuente: Europa Press/Asamblea de Madrid/CAM)