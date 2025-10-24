Tierra Adentro se convierte en escaparate nacional e internacional del turismo de interior

Tierra Adentro, la Feria de Turismo Interior de Andalucía, que se celebra hasta este domingo en el pabellón de la Institución Ferial de Jaén (Ifeja) ha abierto las puertas de su vigésimo tercera edición para mostrar la potencialidad de un sector que vive "un buen momento", tal y como han coincidido el conjunto de representantes de las distintas administraciones públicas que han participado en su inauguración.Un total de 80 expositores se dan cita en esta muestra que cuenta con una superficie ocupada de 7.500 metros cuadrados. En el marco de la misma, se llevarán a cabo a lo largo de todo el fin de semana múltiples actividades ligadas al turismo de interior.