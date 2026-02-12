Tolón dice que la ley de bajada de ratios y carga lectiva "no es algo cerrado"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que el anteproyecto que reduce la ratio en el aula y la carga lectiva de los docentes "no es algo cerrado". "El Gobierno está dispuesto a escuchar a todos, al Consejo Escolar y a toda la comunidad educativa. Venimos a trabajar conjuntamente, esto no es algo cerrado, esto es algo que tenemos que ir sumando y por eso es tan importante saber lo que opina la comunidad educativa", ha señalado Tolón en declaraciones a los medios, antes de asistir al plenario del Consejo Escolar del Estado.