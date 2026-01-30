La tomografía computarizada con conteo de fotones revoluciona el diagnóstico cardio

Expertos internacionales prevén un impacto inmediato en cardiología de la tomografía computarizada con conteo de fotones (PCCT), una técnica que está redefiniendo el diagnóstico cardiovascular.El TAC con Photon Counting constituye un cambio de paradigma para la evaluación no invasiva de la enfermedad coronaria.Esta nueva generación de tomógrafos, que ha sido el centro de debate de unas jornadas organizadas por HT Médica con la colaboración de Siemens Healthineers en el Hospital Universitario San Rafael, permite una evaluación más nítida y exacta de las arterias coronarias.El Hospital Universitario San Rafael, cuenta con uno de los últimos modelos de este TAC de HT Médica, uno de los 4 equipos disponibles actualmente en España, que están transformando la evaluación cardiaca.