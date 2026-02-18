Torres anuncia cuatro grupos de trabajo: salud mental, obras hídricas, emergencias y Albufera

Valencia, 18 de febrero de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en la comisión mixta entre Gobierno central y la Generalitat Valenciana para la reconstrucción y recuperación para la dana, que se ha llevado a cabo bajo un clima de "entendimiento" y en el que, como primera medida, se ha acordado crear cuatro grupos de trabajo que coordinarán los comisionados de ambas administraciones: salud mental, infraestructuras hídricas, emergencias y Albufera y Parque Natural del Turia.