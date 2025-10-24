Torres asegura que Junts tiene "su legitimidad de exigir" al Gobierno

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que Junts tiene "su legitimidad de exigir" al Gobierno, como el resto de socios parlamentarios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero ha considerado que en este momento hay legislatura "para rato": "Este es un Gobierno absolutamente legítimo que es fruto de unas elecciones, de una mayoría parlamentaria que decide el Congreso, con compromisos de investidura y de legislatura de distintos partidos y organizaciones políticas". Torres ha acusado al PP de poner "por encima las derrotas" de Sánchez al "interés de la gente" y cree que por ello "no merece estar en el Gobierno".