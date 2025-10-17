Torres descarta dimitir como presidente de BBVA tras fracasar la OPA sobre Banco Sabadell

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha descartado presentar su dimisión después de que la oferta pública de adquisición (OPA) de la entidad sobre Banco Sabadell haya fracasado al alcanzar solamente un 25,5% de aceptaciones. Por su parte, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado en un comunicado, que el fracado de la OPA es "la mejor salida para todos", incluyendo a las dos entidades, y ha agradecido el apoyo de todos los accionistas, clientes y sociedad en general, así como del equipo de la entidad.