Torró espera que impere "el sentido común" y el presidente de la Diputación sea del PSPV

La síndica del PSPV en Les Corts Valencianes y exconcejala de Ontinyent (Valencia), Rebeca Torró, ha descartado valorar el cambio de posición de Ens Uneix, al no apoyar a su partido para formar gobierno en la Diputación de Valencia, pero ha asegurado que espera que "el sentido común impere y el próximo presidente sea socialista" en la corporación provincial.Torró, a preguntas de los periodistas en Les Corts, ha insistido en que no quiere hacer "ningún tipo de valoración" sobre las afirmaciones que lanzó Rodríguez porque están "en el marco de la negociación" para la formación de gobierno. "Y no me compete valorarlo", ha añadido.