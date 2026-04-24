La Torta del Casar celebra la X edición de la ‘Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio’

Madrid, 24 de abril de 2026. Paisajes privilegiados, espacios culturales y una dilatada oferta gastronómica. La X edición de la 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio', iniciativa turística gastronómica impulsada por la DOP Torta del Casar, ofrece conocer, del 21 de marzo al 1 de junio, la provincia de Cáceres desde la naturaleza, la cultura y, sobre todo, la gastronomía. Durante el décimo aniversario, el turista podrá recorrer diferentes enclaves cacereños como Las Hurdes y descubrir los conjuntos históricos de Granadilla y Hervás o el meandro del Melero, sin olvidar el sabor único que ofrecen las diferentes propuestas gastronómicas con la Torta del Casar como protagonista. Los viajeros pueden alojarse en más de una quincena de hoteles con encanto donde el patrimonio, la cultura y la gastronomía se dan la mano en una experiencia inmersiva. Diez años en los que se ha puesto de manifiesto la hospitalidad de los establecimientos y el extraordinario patrimonio cultural, natural y gastronómico de la provincia de Cáceres.