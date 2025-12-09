Un total de 67 periodistas han sido asesinados y 503 encarcelados en 2025, según RSF

El balance anual de Reporteros Sin Fronteras deja este año como el más mortífero para los profesionales de la información. De los 67 profesionales de los medios asesinados durante el último año, al menos 53 fueron víctimas de la guerra o del crimen organizado. Casi la mitad, el 43 %, de los periodistas asesinados en los últimos doce meses lo fueron en Gaza, bajo el fuego del Ejército de Israel. Mientras en Ucrania el Ejército ruso prosigue sus ataques contra los reporteros nacionales e internacionales.as han sido asesinados y 503 encarcelados en 2025, según RSF.(Fuente: ebs/rsf/cedidas)