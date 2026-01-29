Publicado 29/01/2026 14:31:23 +01:00CET

Tractores por las calles de Bilbao reivindican que la alimentación es "un derecho básico"

Más de 70 tractores procedentes de todas las comarcas de Bizkaia se han manifestado este jueves por las calles de Bilbao bajo el lema '¡UE-Mercosur Stop! La alimentación no es una mercancía', convocados por los sindicatos EHNE y ENBA, para reivindicar que la alimentación es "un derecho básico" y exigir que no se aplique "bajo ningún concepto" el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.Los alrededor de 75 tractores, con aperos, remolques y cisternas empleadas en su labor, se han concentrado en torno a las 10 y media en la explanada de San Mamés, a donde han accedido en tres columnas procedentes de Markina, Mungia y Karrantza y entrar en Bilbao por Ibarsusi, Elorrieta y Zorrotza.

