Trágico accidente en Benidorm: Dos trabajadores fallecidos tras desplomarse un andamio de obra

Benidorm, 22 de abril de 2026. Trágico accidente en Benidorm, donde este miércoles dos trabajadores han fallecido en el desplome de un andamio de obra. El siniestro ha ocurrido sobre las 10:50 de la mañana en la calle Ibiza, donde se ha desplazado el servicio de emergencias, cuyos médicos han confirmado el fallecimiento de los trabajadores. Un trágico suceso por el que el Ayuntamiento de Benidorm ha decretado un día de luto oficial y tres minutos de silencio. (Fuente: CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE)