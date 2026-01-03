Tranquilidad entre los vecinos de Requena por el riesgo de nevada

Vecinos del municipio valenciano de Requena se han preparado con alimentos ante el posible riesgo de nevada en el municipio valenciano, aunque se muestran tranquilos: "Estamos preparados para la posible nieve que pueda caer". Aunque sí reconocen que tienen preparadas "velas y comida" por si acaso, están tranquilos porque "hace muchos años" sí que nevaba fuerte, ahora están más relajados por lo que pueda caer. Algunos vecinos señalan que es un poco alarmante y considera que "están exagerando" porque "los supermercados estaban vacíos".