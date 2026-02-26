Londres dice que la Flota del Mar Negro de Rusia está "limitada geográficamente" tras cuatro años de guerra con Ucrania

La fragata rusa 'Marshal Shaposhnikov' durante unas maniobras en la bahía de Bengala en febrero de 2026 - Europa Press/Contacto/Russian Pacific Fleet

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han señalado este jueves que la Flota del Mar Negro de Rusia está "limitada geográficamente" tras sufrir "pérdidas materiales sustanciales" desde el inicio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Al inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Rusia consideraba su Flota del Mar Negro como un símbolo prestigioso, estratégico e histórico de su poder militar", han indicado, antes de destacar que "cuatro años de resistencia ucraniana no convencional y asimétrica han dejado a la Flota del Mar Negro geográficamente limitada, con importantes pérdidas materiales y una reputación dañada".

Asimismo, han subrayado que antes del estallido de la guerra "la Armada ucraniana se veía ampliamente superada por la Flota del Mar Negro y limitada en su capacidad, más allá de patrullar la frontera marítima ucraniana", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de redes sociales.

"Desde entonces, las fuerzas ucranianas han destruido o dañado al menos 25 buques de la Armada rusa que operaban en el mar Negro", entre ellos el 'Moskva', en 2022, además de los daños causados al submarino ruso 'Kolpino' en diciembre de 2025, en "un ataque sin precedentes con vehículos submarinos no tripulados".

En este sentido, han destacado que "la Flota rusa del Mar Negro se ha visto obligada a abandonar su histórico puerto base de Sebastopol para trasladarse a Novorossisk, en el este del Mar Negro". "Su capacidad para proyectar poder marítimo en la región y más allá se ha visto severamente limitada, ya que se ve continuamente obligado a adaptar sus tácticas en un entorno operativo reducido", han zanjado.