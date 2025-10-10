El transporte público supera los 362 millones de viajeros en agosto

El transporte público fue utilizado por más de 362,4 millones de pasajeros en España el pasado mes de agosto, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al mismo mes de 2024, según la Estadística de Transporte de Viajeros publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que destaca los incrementos de la alta velocidad y los autobuses asociados al periodo vacacional. El uso del transporte se comportó de forma dispar según el tipo de trayecto, con un aumento del 4% en el transporte urbano (hasta los 222,8 millones de viajeros) y un descenso del 1,4% en el interurbano (con más de 117,8 millones de viajeros).