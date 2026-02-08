Trece comunidades en aviso por lluvias, nieve, y viento este domingo por la borrasca 'Marta'

Trece comunidades autónomas están en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca 'Marta' hacia el nordeste. El temporal dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste. Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranjas en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.(Fuente: Policía Nacional/Guardia Civil/Europa Press)