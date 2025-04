El Tribunal Supremo ve delito en Pardo de Vera por la contratación de la ex de Ábalos

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha apreciado indicios de delito en la actuación de la ex presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera por la "caprichosa" contratación de Jéssica Rodríguez, la ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), por lo que ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional (AN) para que sea el juez que investiga allí este caso el que decida si procede imputarla.(Fuente: Europa Press / Senado / PSOE / Moncloa / Congreso)