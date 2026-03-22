Trump amenaza con destruir centrales eléctricas iraníes si Teherán no "abre" Ormuz

Madrid, 22 de marzo de 2026. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado este sábado un ultimátum a las autoridades iraníes, a las que ha amenazado con atentar contra sus centrales eléctricas si no reanudan la circulación por el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas, en el marco de los ataques de Irán a buques en este paso estratégico en represalia por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero. (Fuente: DPA/US Central Command/Europa Press)