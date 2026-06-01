Trump anuncia el cese de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques de Hezbolá

Madrid, 1 de junio de 2026. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, como había anunciado después de que el mandatario norteamericano mantuviera una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Además, Trump ha anunciado un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar. (Fuente: White House / GPO / DPA / LUSA / Truth Social / CCTV+ / Media Luna Roja / X: Masoud Pezeskhian)