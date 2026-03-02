Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar"

Madrid, 2 de marzo de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei. Además, Trump ha añadido que su operación conjunta con Israel contra Irán va "muy adelantada" con respecto a las previsiones que manejaban y que, aunque en un principio se plantearon una duración de "cuatro o cinco semanas", tienen "la capacidad de ir mucho más allá". (Fuente: The White House/DPA/IRCS/LUSA/IDF Farsi)