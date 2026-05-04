Trump anuncia una iniciativa humanitaria para permitir salida de buques atrapados en Ormuz

Madrid, 4 de mayo de 2026. Tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que a partir de este lunes se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz, tanto el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) como el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, han señalado que prestarán su "apoyo" a este 'Proyecto Libertad'. Por su parte, las autoridades iraníes han advertido de que "cualquier injerencia" por parte de Estados Unidos en el "nuevo régimen marítimo" del estratégico estrecho de Ormuz será considerada como una violación del alto el fuego, al tiempo que han defendido que ni el citado paso ni el golfo Pérsico estarán sujetos a las publicaciones en redes sociales de Trump. (Fuente: ONU/Turning Point Action/The White House/CCTV + Europa Press/CGTN/EP/CENTCOM/Rapid Repsonse 47)