Publicado 23/03/2026 16:44:09 +01:00CET

Trump confirma "conversaciones muy sólidas" con Irán y apunta a un acuerdo inminente

Madrid, 23 de marzo de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes que su Administración ha mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra. "Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados", ha señalado el presidente estadounidense en declaraciones a la prensa antes de viajar a un acto en Tennessee. (Fuente: DPA/The White House)