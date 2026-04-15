Trump critica de nuevo al Papa León XIV y le cuestiona por los manifestantes muertos en Irán

Madrid, 15 de abril de 2026. Nuevo mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el Papa León XIV. En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario ha arremetido contra el Papa, ironizando con que alguien debería decirle que "Irán ha matado a al menos 42.000 manifestantes inocentes", cifra que no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni organización hasta la fecha, en el marco de la escalada dialéctica emprendida por el inquilino de la Casa Blanca esta misma semana al calificar al Sumo Pontífice de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior". Trump se ha pronunciado así en un nuevo ataque frontal después de que el máximo responsable de la Iglesia católica publicase un mensaje en sus redes sociales, asegurando que Dios "no está con los malvados, los prepotentes ni los soberbios", sino con los "pequeños y humildes". (Fuente: Europa Press, Vatican News, CCTV+, Georgia Meloni)