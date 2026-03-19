Trump desvela que habló con Netanyahu tras ataque al campo de gas de South Pars

Estados Unidos e Israel, 19 de marzo de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado este jueves que mantuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el bombardeo al yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, para garantizar que no se repiten estos bombardeos a instalaciones energéticas. El primer ministro israelí ha negado este jueves que Israel esté detrás de la decisión de Washington de iniciar la ofensiva contra Irán.
