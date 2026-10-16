Trump dice que Zelenski "no es un buen tipo" y que, si hay acuerdo con Rusia, "no será con él"

Madrid, 16 de octubre de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su par ucraniano, Volodimir Zelenski, "no es un buen tipo" para tratar con la Casa Blanca y que, si finalmente existe "algún tipo de acuerdo, no será con él", en medio de las tensiones entre Kiev y Washington, acentuadas por la decisión del Ejecutivo norteamericano de permitir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos a la vez que pide al Gobierno de Zelenski que detenga sus ataques a instalaciones energéticas rusas. (Fuente: KREMLIN/ZELENSKI/WHITE HOUSE)