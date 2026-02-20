Trump impondrá un arancel global del 10% después de calificar como "decepcionante" al Supremo

Madrid, 20 de febrero de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "profundamente decepcionante" el fallo del Tribunal Supremo que rechaza que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) le autorice a imponer los aranceles, y ha asegurado que los magistrados que lo han apoyado son "antipatriotas" y que recurrirá a otras leyes para imponer un nuevo gravamen global del 10%. "La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", ha declarado durante una comparecencia celebrada en Washington. (Fuente: The White House/DPA)