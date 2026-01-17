Trump impone a los aliados europeos de Groenlandia nuevos aranceles hasta que adquiera la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.(Fuente: The White House/EBS/Truth Social)