Trump ordena abrir fuego contra embarcaciones que coloquen minas y dice tener "sellado" Ormuz

Estados Unidos e Irán, 23 de abril de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que dio orden a la Armada para que abra fuego contra cualquier embarcación que coloque minas navales en el estrecho de Ormuz. El anuncio ha llegado horas después de que el Pentágono tildara de "completamente inaceptable" que el cierre del estrecho de Ormuz se extienda durante un periodo de seis meses para completar las labores de retirada de minas navales colocadas por Irán. (Fuente: CCTV / Europa Press / CENTCOM / White House / Truth Social)