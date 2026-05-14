Trump publica un mapa con Venezuela como el 51º estado de EEUU antes de viajar a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado Venezuela como el quincuagésimo primer estado" de Estados Unidos en una publicación en redes en la que no ha agregado texto alguno más allá del citado lema incrustado en un mapa en el que la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense.Esta imagen ha sido difundida por la propia casa blanca en un dia en el que Trump, ha avanzado que durante el encuentro que mantendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del viaje presidencial que hará desde hoy hasta el viernes 15, , le pedirá que "abra" China a empresas estadounidenses, como las de los directivos que lo acompañan en esta histórica visita oficial.(Fuente: White House / Comisión Europea / Venezonala de TV)