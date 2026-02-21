Publicado 21/02/2026 18:56:06 +01:00CET

Trump sube al 15% los aranceles globales de represalia tras el varapalo del Supremo

Madrid, 21 de febrero de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes. "Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%". (Fuente: DPA/The White House)