El Tribunal Supremo (TS) ha descartado que la ex asesora de Moncloa y actual 'número dos' del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, participara en la filtración contra Alberto González Amador --el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-- pero al mismo tiempo ha apreciado "fisuras" en su testimonio por lo que no le resulta "creíble", apuntando incluso a un delito de falso testimonio, aunque no ha tomado medida alguna para investigarlo.