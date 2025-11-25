TS mantiene la vista sobre la libertad de Koldo pero la retrasa para no coincidir con Aldama

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha decidido mantener para este jueves la vista para revisar la libertad del exasesor ministerial Koldo García, pero ha acordado retrasarla una hora y media para que su defensa pueda asistir a la declaración del empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama prevista para ese mismo día en la Audiencia Nacional (AN). Así lo indica en una providencia, en la que pospone de las 11.00 a las 12.30 horas la comparecencia de Koldo después de que su abogada pidiera un nuevo señalamiento porque ese día tiene que asistir a las 10 a la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional, que estaba señalada con anterioridad.