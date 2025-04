El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha afirmado este martes en su última intervención en las Cortes de Castilla y León que le designarán mañana senador autonómico que nada de lo que ocurre en la Comunidad Autónoma le es ajeno. "No lo ha sido, no lo es y no lo será en el futuro", ha añadido el político burgalés que ha parafraseado al expresidente de la Junta socialista, Demetrio Madrid.(Fuente: Cortes Castilla León)