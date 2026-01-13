El turismo español modera su crecimiento en 2025, un 2,5% más, según Exceltur

El sector turístico español ha estabilizado su crecimiento a lo largo de 2025 con la generación de 218.459 millones de euros, un 2,5% más en términos reales con respecto al año anterior, pero un porcentaje inferior a la economía española (+2,9%), dentro de un comportamiento cada vez más diferencial de la demanda extranjera, que sigue tirando aunque con menos intensidad, y sumado al estancamiento del gasto nacional. Así se desprende de la valoración empresarial turística realizada por Exceltur, que estima que la industria aportará el 13% del valor de la economía española en 2025. En rueda de prensa este martes, el vicepresidente ejecutivo del 'lobby' turístico, Óscar Perelli, ha destacado el año como "positivo", subrayando que la presión turística ha caído durante el periodo anual, con casi 20.000 turistas españoles e internacionales menos de media al día, es decir, hasta 7,4 turistas por cada 100 residentes.