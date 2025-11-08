Turull reitera que el PSOE "se ha cargado la legislatura" y que la presión recae en Sánchez

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reiterado este sábado que el PSOE "se ha cargado la legislatura" y que la presión recae sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez."Es paradójico que la presión sea para los que hemos cumplido y no para aquellos que no han cumplido", ha señalado en declaraciones a los medios desde Vic (Barcelona), uno de los puntos de Catalunya donde este sábado Junts ha instalado paradas en el marco de la campaña 'Junts s'explica a peu de carrer'. Ha calificado de "anomalía democrática" que Sánchez piense en tirar adelante las iniciativas en el Congreso sin contar con mayoría y ha dicho que es el presidente quien debe explicar como piensa afrontar esta situación, textualmente.(Fuente: Redes sociales)