Ucrania cumple cuatro años de invasión rusa sin el apoyo de EEUU

Madrid, 24 de febrero de 2026. Ucrania vive este martes el cuarto aniversario de la invasión a gran escala lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, con un escenario poco halagüeño en el que Rusia poco a poco gana terreno en el este del país ante la falta de apoyo militar de la Administración de Donald Trump (que ha dejado en manos de los socios europeos esta responsabilidad) y unas negociaciones tripartitas con Moscú y Washington que abocan a Kiev a aceptar cesiones complicadas para poner fin a la guerra. (Fuente: EBS/DPA/Télam)