UE gastará cerca de la mitad de los 1.500 millones para defensa en antidrones y misiles

Madrid, 30 de marzo de 2026. La Comisión Europea ha adoptado formalmente este lunes la 'hoja de ruta' para el uso de los 1.500 millones de euros previstos en el Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP, por sus siglas en inglés) con el que la Unión quiere financiar su rearme e impulsar la industria de seguridad y defensa; que incluye un reparto que prevé destinar cerca de la mitad --700 millones de euros-- a la producción de sistemas antidrones, misiles y munición. (Fuente: Comisión Europea)