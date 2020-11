La UE promociona las bondades de las frutas y hortalizas de invernadero por las carreteras europeas

Representantes de la campaña europea CuTE, Cultivating the taste of Europe, han presentado en Almería dos camiones de transporte personalizados que recorrerán las carreteras europeas promocionando las frutas y hortalizas, apostando por el concepto "de mi casa a la tuya". La iniciativa, impulsada por APROA, está conformada por un total de veinticuatro camiones, acercará la imagen de las frutas y hortalizas a millones de consumidores que se encuentren en las rutas que conectan España con Alemania. Los tráileres se convertirán en “escaparates móviles” con mensaje en continuo movimiento de máxima cobertura y conseguirán un alto índice de recuerdo de una manera directa al público objetivo.Esta actividad forma parte del ambicioso proyecto de comunicación cofinanciado por la EU “Cultivating the Taste of Europe” impulsado por Fruit Vegetables Europe, que en España en 2020 contará también con una potente campaña de televisión y digital para poner en valor el modelo de producción de invernaderos europeos y acercar las bondades de las frutas y hortalizas a los consumidores.