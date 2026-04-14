UGT-A defiende la regularización de migrantes por ser "un acto de justicia social y laboral"

Sevilla, 14 de abril de 2026.
El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha defendido la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros por entender que es "un acto de justicia social y laboral". En el Fórum Europa Tribuna Andalucía, el líder ugetista ha señalado que este paso significa "dar carta de naturaleza a una realidad con la que convivimos a diario", ya que hay "miles" de trabajadores migrantes en el sector servicios, en la ayuda a domicilio y en agricutura.