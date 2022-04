Se universaliza el servicio de retirada de efectivo en comercios más grande de España

Tras introducir el servicio de cashback en España, y más de seis años innovando, ING ha anunciado la universalización de este sistema que permite la retirada de efectivo en comercios sin comisiones. Para ello, el servicio pasará a estar liderado por la fintech TOPII.Ahora, se quiere convertir el servicio en un estándar de mercado y que no solo sea accesible para los clientes de ING, sino que se haga extensivo al resto de la sociedad.Esta es una solución que permite a los usuarios retirar efectivo de una manera cómoda, sencilla y sin comisiones en comercios como supermercados, estancos o gasolineras. Como es el caso de GALP, que cuenta con este sistema desde 2016.Otro ejemplo son los puntos de venta de la ONCE, que en el contexto actual marcado por el constante cierre de oficinas bancarias y reducción de cajeros, realizan un servicio imprescindible en la España más rural.El sistema de retirada de efectivo en comercios, que hace uso de infraestructuras ya existentes, es una solución de mercado clave, ya que 1 de cada 2 municipios no tiene punto de acceso a efectivo. (Fuente: Freelance)