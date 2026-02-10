La Universidad CEU San Pablo inaugura un moderno edificio de Derecho

La Universidad CEU San Pablo ha inaugurado el nuevo edificio de la Facultad de Derecho. Un moderno espacio académico que llevará el nombre del primer decano de la Facultad, dos veces ministro de Justicia, Federico Salmón.El acto de inauguración, donde se ha descubierto la placa conmemorativa a las puertas del edificio, ha contado con la presencia del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana.Las autoridades académicas e institucionales han destacado el valor estratégico de este proyecto.Este edificio, que pretende ser un referente en la enseñanza de derecho, cuenta con más de 8.500 m², un espacio que fusiona innovación arquitectónica, tecnológica y medioambiental.