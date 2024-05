Universitarios afirman que reconocer Palestina no es suficiente y piden más medidas

El portavoz de la acampada de la UPC del Baix Llobregat, Marc, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que el reconocimiento de Palestina por parte del Gobierno de España es 'insuficiente' y pide que se tomen más medidas como 'parar las ventas de armas' o 'romper los lazos diplomáticos con Israel'.'Es una cosa que sabemos que es insufuciente. Con esta sola aportación no estas cambiando en sí la situación. Por el reconocimiento de Palestina, Netanyahu no va a parar el 'genocidio'.El joven ha lamentado también que 'lo hacemos con Argentina pero no con Israel', haciendo referencia a la retirada que hizo ayer el Gobierno de España a la embajadora en Argentina por primera vez en la historia.