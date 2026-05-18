Urtasun califica como "acto de piratería" el nuevo ataque de Israel a la flotilla de Gaza

Madrid, 18 de mayo de 2026. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado de "acto de piratería" el nuevo asalto de Israel a la flotilla humanitaria que navega en el Mediterráneo con destino a Gaza y ha prometido protección consular a los españoles afectados. En declaraciones en el Ministerio, durante la presentación del programa 'Cine Vecino', Urtasun ha querido "condenar de forma enérgica el nuevo asalto que se está produciendo en alta mar con la flotilla que se dirige hacia Gaza en misión humanitaria por parte de las fuerzas de Israel".