El ministro de Cultura ha recalcado que el Orgullo "no se puede perseguir, no se puede prohibir y no se puede silenciar". Además, ha recordado que en Hungría "ha costado avanzar en derechos LGTBIQ+", al tiempo que ha señalado que desde el Gobierno español seguirá luchando "por tener el mejor país de defensa de derechos y de libertades".(Fuente: Sumar)