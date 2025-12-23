Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la diputada catalana Júlia Calvet

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal (i) y el portavoz del Grupo Municipal VOX, Javier Ortega Smith (d), conversan durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España).
Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal (i) y el portavoz del Grupo Municipal VOX, Javier Ortega Smith (d), conversan durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 23 diciembre 2025 15:22
Seguir en

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de desencuentros, y le sustituirá la actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet, según ha informado el partido este martes.

La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox, y el partido se ha deteriorado en los últimos meses y Vox ya le apartó de la portavocía adjunta en el Congreso a principios de noviembre.

Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox. Expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!, Júlia Calvet también es diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado