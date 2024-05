La UV no firmará acuerdos con entidades de Israel mientras "no acaben los crímenes"

El Consejo de Gobierno de la Universitat de València (UV) ha dado luz verde a un nuevo posicionamiento sobre la situación en la Franja de Gaza según el cual esta institución --que actualmente no mantiene acuerdos con universidades israelíes, ni instituciones ni centros de investigación de Israel-- se compromete a no firmar ningún acuerdo con estas entidades "hasta que no acaben los crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática y masiva de Derechos Humanos a Palestina". Así lo ha destacado la rectora de la UV, Mavi Mestre, quien ha exigido un "alto al fuego" en Palestina y ha instado al gobierno de España a suspender las exportaciones de armas y la cooperación militar con Israel para impedir la "impunidad" de crímenes de guerra y lesa humanidad.(Fuente: Imágenes Cedidas)