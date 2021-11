Valenciaport confirma que "no hay congestión" en el tráfico marítimo

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha confirmado "no hay congestión de tráfico marítimo" en Valenciaport, y que esta situación está afectando sobre todo a los puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos y que está provocando que los barcos "lleguen tarde". No obstante, Martínez ha señalado que el tránsito de contenedores sigue un proceso normal aunque cree que puede haber un desabastecimiento "temporal" en algún producto aunque no será "algo significativo". Respeto al aumento de costes de los fletes ha avanzando que seguirá creciendo puesto que el exceso de demanda no se solucionará "a corto plazo".